Interessante indiscrezione raccontata da Sport. Secondo il quotidiano catalano, David de Gea, portiere del Manchester United, potrebbe acquistare l'Elche, club in forte difficoltà economica. L'estremo difensore della nazionale dovrebbe sborsare circa 18 milioni per andare avanti nell'acquisto della società che attualmente milita in Segunda Division.