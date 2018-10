De Gea sul rinnovo: "Non ci penso, mi può distrarre dal campo"

© foto di Insidefoto/Image Sport

David de Gea svia le domande circa il suo rinnovo di contratto: "L'importante è essere concentrati sul campo e non sui contratti o altri discorsi che possono essere una distrazione. Abbiamo una partita molto importante contro l'Everton e devo pensare a questo e non ad altro". In scadenza a giugno, la posizione contrattuale del portiere spagnolo è un tema di preoccupazione del tecnico del Manchester United José Mourinho.