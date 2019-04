Modestia e ambizione. Frenkie de Jong, 75 milioni all'Ajax dal Barcellona, parla del suo futuro in Catalogna. "Non mi aspettao di essere subito titolare: vado lì con voglia e intenzione di lavorare duro, certamente anche con la speranza di conquistare un posto tra i titolari. La mia compagna è già stata a Barcellona per trovare casa. Sto già studiando lo spagnolo a scuola. Adesso non posso che ringraziare l'Ajax, è un club meraviglioso: è un peccato lasciarlo ma sono felice di andare al Barcellona", riporta il Mundo Deportivo.