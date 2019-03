Talento dell'Olanda e già promesso sposo del Barcellona, Frenkie de Jong ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima gara contro la Bielorussia. "Sarà una gara difficile, molto di più di quello che in molti pensano. La Germania? Sono pronto a sfidare entrambe, se Koeman lo vorrà". Poi sulla scelta blaugrana. "Ho chiesto anche al ct, che lì ha scritto grandi pagine. Mi ha parlato della vita al club e di tutto il resto, è chiaro che gli abbia chiesto consigli".