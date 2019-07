De Jong: "Inizialmente scartai il Barça, mi hanno voluto fortemente"

Il nuovo giocatore del Barcellona, Frenkie de Jong ha rivelato che inizialmente aveva scartato l'ipotesi blaugrana: "Il Barcellona è sempre stato interessato a me e in realtà è sempre stata la mia preferenza. Ma le trattative erano diventate difficili e ho avuto sempre più la sensazione che non fosse davvero il momento di andare in quel club. Alla fine erano rimasti Manchester City e Paris Saint-Germain e io avevo smesso di prendere in considerazione il Barcellona. Fino a quando non hanno chiamato il mio agente e, all'improvviso, sono diventati molto seri. Il Barcellona è venuto con quello che volevo. E no, non ha niente a che fare con i soldi. Quando parlo, parlo di calcio, è quello che ho fatto con tutti i club interessati a me. Ha sempre avuto un piano con me, mi hanno detto come vedevamo il mio futuro e hanno espresso le loro aspettative sul fatto che sarei potuto diventare un giocatore importante qui. Per me, questa è stata la cosa importante", ha detto l'olandese a Voetbal International.