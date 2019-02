Frenkie De Jong, centrocampista dell'Ajax già acquistato dal Barcellona in vista dell'estate, ha parlato dei blaugrana dopo l'ultimo successo dell'Ajax in campionato contro il Venlo: "Il Barça è sempre stato il mio sogno. L'annuncio è stato un bel momento, anche se per ora cerco di non pensarci nonostante abbia già parlato con tanti del club. Il Barça è un club meraviglioso, mi divertirò e so che avrò il mio spazio".