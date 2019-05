De Ligt pensa solo all'Ajax. Col Barcellona non è ancora fatta

© foto di Imago/Image Sport

Matthijs de Ligt è pronto a seguire Frenkie de Jong anche a Barcellona? Tutti aspettano la chiusura della trattativa che potrebbe portare il difensore olandese a vestire la maglia blaugrana ma, secondo Sport, il classe 1999 non avrebbe ancora sciolto le riserve sul proprio futuro. Bayern, PSG e Juventus sperano ancora, mentre il ragazzo giura di pensare solo ai lancieri e alle ultime partite, in particolare la sfida di ritorno in Champions League. Solo al termine della stagione, De Ligt farà la scelta definitiva.