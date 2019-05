E' ancora in bilico il futuro di Matthijs De Ligt. Sul giocatore ci sono forti Barcellona e Manchester United, ma secondo quanto riportato dal Manchester Evening News solo i catalani hanno serie possibilità di acquistare il centrale dell'Ajax. Stando al quotidiano inglese, infatti, Mino Raiola, agente del giocatore, starebbe usando la proposta dello United per far alzare la proposta d'ingaggio dei catalani. Un gioco, quello dell'agente italo-olandese, che potrebbe già in questa settimana portare De Ligt in Spagna.