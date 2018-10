De Roon: "L'Olanda è rinata, siamo più squadra"

Cercasi successo. L’Italia all’esame Polonia, a caccia di una vittoria che darebbe linfa al morale e alla classifica. “È una partita da ultima spiaggia per entrambe, ammesso che questo torneo abbia un valore effettivo. Sia l’Italia che la Polonia cercheranno un successo, l’ambiente...

Chiellini: "Le parole di Bonucci? Non esprimo giudizi sul calcio italiano"

L'Immobile furioso. Ma con l'Italia mai in gol con le big

Italia, Chiellini: "Non mi sento indispensabile, sono qui con entusiasmo"

Milan, Montolivo schierato con la Primavera nella partitella in famiglia

TOP NEWS Ore 20 - Real su Koulibaly. Mattiello out 3 settimane

Bia: "Barella un talento vero. Dispiace per Cassano"

Italia, Mancini confermato ct da Gravina. Niente Club Italia per Marotta

L'Inter fa sul serio per Exequiel Palacios: emissari in Argentina

Roma, Viitorul senza fretta per Hagi: "Fino all'inverno non se ne parla"

Gravina: "Italia in crescita. La nuova FIGC dovrà sostenerla"

Italia, Chiellini: "Non una buona cosa iniziare con una retrocessione"

Juventus, ds Ajax: "0% di possibilità che De Ligt vada via a gennaio"

Napoli, Koulibaly a riposo contro l'Udinese per la diffida?

Inter, il Barcellona non molla Skriniar. Koulibaly l'alternativa

Magia olandese nell'Atalanta. "Con l'Atalanta siamo in difficoltà ma noi abbiamo fiducia".

Qual è il segreto di questa squadra? "Noi cerchiamo di essere più una squadra. Forse individualmente abbiamo meno qualità rispetto ai tempi di Van Persie e Robben. Anche l'Italia ha tanti talenti come Chiesa, Cristante e Pellegrini ma deve cercare di essere squadra. Noi siamo sulla strada giusta".

Il centrocampista dell'Atalanta e della Nazionale olandese Marten de Roon ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il successo sulla Germania: "E' rinata. Oggi abbiamo giocato molto bene contro una squadra molto forte. Sicuramente il primo tempo abbiamo fatto abbastanza bene. Nella ripresa siamo stati in difficoltà per 20 e 25 minuti però abbiamo meritato la vittoria".

