Debrecen, Herczeg: “Siamo felici per aver segnato un bel gol al Torino”

Fonte: Dall'inviata a Debrecen Elena Rossin

Herczeg

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

András Herczeg, tecnico del Debrecen, intervenuto in conferenza stampa commenta il ko con il Torino e la conseguente eliminazione dall'Europa League:

Come ha visto la partita? “Abbiamo provato ad attaccare di più rispetto all’andata e siamo felici per aver segnato un bel gol. Sono contento per cosa hanno fatto i miei giocatori”.

Soddisfatto per l’afflusso di tifosi? “Voglio ringraziare i 15 mila tifosi che sono venuti allo stadio. Spero che non siano arrabbiati per la sconfitta”.

Meglio il secondo tempo del primo. E’ un buon viatico per il campionato? “Speriamo di continuare così perché quando entriamo in campo abbiamo sempre voglia di vincere”.

In cosa dovete migliorare? “Dobbiamo migliorare nell’uno contro uno ed essere più veloci quando perdiamo palla”

C’era rigore su Garba? “Non commento le decisioni dell’arbitro, tanto non sarebbe cambiato nulla”.

Che ricordo terrà del Torino? “Queste sono partite che ci serviranno a crescere. Il Torino è una squadra simpatica e sono stati carini con noi”.