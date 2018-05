Decide l'uomo meno atteso: Benzema torna a brillare e trascina il Real

© foto di www.imagephotoagency.it

Quando meno te lo aspetti, ecco Karim Benzema. Quello che non segna, che piace soltanto a Cristiano Ronaldo, che i tifosi del Real Madrid scaricherebbero volentieri. Quello che potrebbe salutare a fine stagione. E che poi segna una doppietta in semifinale e trascina un brutto Real alla terza finale consecutiva di Champions League. Serata da incorniciare per il francese, che sembra tornare agli anni belli: era dal 2014 che non metteva a segno una doppietta in campo europeo. In totale sono così quattro i gol siglati in semifinale, 54 quelli totali in Champions League: uno in meno di Ruud Van Nistelrooy, quarto miglior realizzatore della competizione. Scaricato o no, in ottica futuro, questo gol potrebbe segnarlo comunque ancora col Real Madrid. In una finale che si è meritato con una doppietta.