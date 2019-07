Decisione di Griezmann confermata: niente ritiro con l'Atletico Madrid

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come promesso Antoine Griezmann non si è presentato al ritiro dell'Atletico Madrid. I colchoneros infatti nel pomeriggio si sarebbe dovuti ritrovare Ciudad Deportiva de Majadahonda ma Griezmann non era tra loro e non partirà naturalmente per la spedizione a Los Angeles che segnerà l'inizio della pre-season del club spagnolo. Ora dunque si aspetta la mossa del Barcellona e soprattutto l'eventuale punizione dell'Atletico che potrebbe aprire un dossier a carico del francese.