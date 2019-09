Leggenda del Barcellona, l'ex centrocampista portoghese Deco ha commentato il ritorno (sfumato) di Neymar al Camp Nou: "Da quando è partito ha sempre avuto un occhio di riguardo per tornare in blaugrana. La decisione però fu tutta sua, e capisco le difficoltà ad adattarsi ad un altro club. Sa in fondo che non ha fatto male, ma al Barcellona si trovava a sua agio. È un professionista e un ragazzo spettacolare. Capisco però che il PSG non voglia perdere un giocatore del suo livello. Sono situazioni complicate", le parole ad Agencia EFE.