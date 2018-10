Dele Alli e il Tottenham, Metro titola: "Una ragione speciale per restare"

© foto di Bonan

"Una ragione speciale per restare". Questo il titolo dell'edizione odierna di Metro Sport in merito al rinnovo di Dele Alli col Tottenham ufficializzato nella giornata di ieri. "Gli Spurs - ha detto la stella della Nazionale inglese - mi aiuteranno a crescere ulteriormente, ma non dobbiamo smettere di puntare in alto". Dele Alli ha rinnovato col Tottenham fino al 2024.