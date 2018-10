Dele Alli: "Sto benissimo al Tottenham, eccitato per quel che verrà"

© foto di Imago/Image Sport

Dele Alli ha parlato al sito ufficiale del club nel giorno del suo rinnovo ufficiale per sei stagioni con il Tottenham: "Voglio dire grazie a tutti i membri del club, il patron, il mister e tutti i miei compagni per il costante supporto. Sto benissimo agli Spurs e sono molto eccitato per quello che verrà".