Niente lacrime per Jurgen Klopp che ha deciso di reagire alla sconfitta in finale di Champions League in un altro modo. Canti e balli per il tecnico del Liverpool che ha preso di mira il Real Madrid: "Abbiamo visto la Champions, il Real Madrid ha avuto tutta la f**** fortuna, giuriamo che resteremo cool e la riporteremo a Liverpool", recita il coro cantato con i tifosi alle 6 di mattina da Klopp che sembra ormai aver digerito a modo suo la delusione.