Delusione Siviglia. Le reazioni di Sarabia, Ben Yedder e Pizarro

© foto di Giulia Borletto

C'è delusione nel Siviglia dopo il ko subito contro il Bayern Monaco in Champions League (1-2). Nell'andata dei quarti, allo stadio Sanchez Pizjuan, la squadra allenata da Montella era riuscita a passare in vantaggio grazie al centrocampista Sarabia, salvo poi subire lo sfortunato pareggio con un autogol di Jesus Navas. "Il primo gol ci ha pesato molto. Non ci aspettavamo quella sfortunata deviazione", le parole dello stesso Sarabia, mentre Ben Yedder prova a guardare avanti: "È un risultato difficile, ma dobbiamo essere positivi". Netta, invece, l'analisi di Guido Pizarro: "Siamo stati superiori fino al loro primo gol".