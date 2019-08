Dembele continua a rifiutare: in bilico il passaggio di Neymar al Barça

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Ousmane Dembélé non è affatto convinto di accettare la corte del Paris Saint-Germain. Anche a pochi giorni dalla chiusura della finestra estiva di calciomercato, l'ala francese classe '97 continua a rifiutarsi di lasciare il Barcellona per trasferirsi al PSG: un rifiuto che mette seriamente in bilico la possibilità di un ritorno di Neymar al Barcellona. Nella trattativa, infatti, sono state inserite tre contropartite (Rakitic, Todibo e Dembele), ma solo due di queste si sono dette disponibili al trasferimento.