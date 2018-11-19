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Dembele dipendente dai videogame? Ultimatum del Barcellona

19.11.2018 23:53 di Ivan Cardia  Twitter:    articolo letto 7183 volte
© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Vi sarebbe una sorta di "dipendenza da videogame" dietro lo scarso rendimento di Ousmane Dembélé con il Barcellona e l'intenzione del club blaugrana di scaricare il francese. Secondo quanto riportato da AS, il talento ex Borussia Dortmund, giù accusato per non aver pagato alcune bollette ai tempi della permanenza in Germania, passerebbe quasi tutta la giornata (e la nottata) giocando ai videogiochi, tanto da arrivare spesso in ritardo (e scontroso) agli allenamenti. Una situazione che il club catalano non intende tollerare a lungo, tanto da aver portato a dare un ultimatum al giovane, chiamato a scegliere tra la passione per il joystick e quella per il calcio del Camp Nou.
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