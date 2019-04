Dembelé nei guai: danni nella sua casa di Dortmund, multa di 10.000 euro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ousmane Dembelé torna a far parlare di sé, ancora una volta per vicende extra-calcistiche. Come riporta Kicker, l'esterno d'attacco del Barcelllona è stato infatti condannato a una multa di 10.000 euro per i danni arrecati alla sua abitazione a Dortmund nel 2016-2017.