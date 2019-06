© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Di ritorno al Barcellona dopo il non fortunato prestito all'Arsenal, Denis Suarez non rimarrà in blaugrana. Il giovane centrocampista spagnolo, in passato corteggiato anche da squadre italiane, ha infatti parlato ai media spagnoli del suo futuro: "Lascerò il Barcellona e il Celta Vigo è un'opzione. Sono convinto che un giorno giocherò nel Celta (Denis è cresciuto nel club galiziano, ndr), ma non so quando. Ho anche offerte da club stranieri, però do priorità al calcio spagnolo". Sulle tracce del classe '94 vi è anche il Siviglia.