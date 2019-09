© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Dobbiamo essere aggressivi, mettere da parte le buone maniere". In sintesi, il Milan Skriniar pensiero dal ritiro della Nazionale slovacca. In vista della gara contro l'Ungheria, che suona molto come dentro o fuori. Si gioca a Budapest, dopo il ko schiacciante di Trnava contro la Croazia.

Il grido di Skriniar Dal ritiro della Nazionale, parole riportate dalla Pravda, arriva il monito del centrale difensivo dell'Inter. "In casa siamo riusciti a vincere contro l'Ungheria ma non è stato facile e adesso sarà ancora più difficile". Fischio d'inizio stasera alle 20:45.