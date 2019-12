Depay: "Ho ancora tanto da dare al Lione. Col Lipsia per qualificarci"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano dell'Olympique Lione, Memphis Depay, ha presentato così in conferenza stampa la sfida di Champions League in programma domani col RB Lipsia: "Voglio fare del mio meglio per la squadra, ho ancora tanto da realizzare qui. Mi sento in forma e voglio mostrarlo anche stavolta. I compagni in campo mi cercano e io sono felice. Sappiamo tutti quanto sia importante la gara di domani, dovremo dare tutto per qualificarci agli ottavi. Conosciamo bene il RB Lipsia, giochiamo in casa e ci servirà aggressività oltre al sostegno dei nostri fan. Solo così potremo restare in Champions".

Classifica del Gruppo G di Champions:

RB Lipsia 10

Zenit 7

Olympique Lione 7

Benfica 4