Depor, Seedorf: "La matematica ancora non ci condanna, crediamoci"

Clarence Seedorf, tecnico del Deportivo La Coruna, ha parlato così dopo lo 0-0 contro il Leganes: "La matematica ci dice che la salvezza è ancora raggiungibile, ora la mia testa è al Barcellona e non accetto che venga detto che siamo virtualmente in Segunda Divison. Abbiamo affrontato un avversario molto organizzato e che sa difendere; noi abbiamo avuto le nostre occasioni, ma non siamo riusciti a sfruttarle".