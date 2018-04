Depor, Seedorf: "Sono molto felice per la vittoria, finalmente è arrivata"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Clarence Seedorf, tecnico del Deportivo La Coruna, analizza così il successo casalingo per 3-2 contro il Malaga in conferenza stampa: "Sono molto felice per questa vittoria, ci siamo sempre andati vicini nelle ultime settimane e finalmente è arrivata. Abbiamo giocato una buonissima partita, anche se dopo il primo gol ci siamo un po' bloccati: purtroppo la posizione in classifica ci condiziona. Salvezza? Ero ottimista ieri, figuriamoci oggi. Noi dobbiamo pensare a partita dopo partita. E soprattutto penso che i miei calciatori abbiano bisogno del supporto dei tifosi: questi tre punti sono per loro".