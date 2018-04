Deportivo La Coruna, la squadra di Seedorf è l'ultima retrocessa in Liga

In contemporanea con il ritorno alla vittoria della Liga da parte del Barcellona, il passo d'arresto fatto registrare per 2-4 dal Deportivo La Coruna contro i blaugrana ha contribuito ad emettere un ulteriore verdetto: con 11 punti di ritardo sul Levante quartultimo, infatti, i galiziani allenati da una vecchia conoscenza italiana quale Clarence Seedorf, salutano la Liga e retrocedono in Segunda Division. Dopo Malaga e Las Palmas, il Depor è così l'ultima squadra a retrocedere. A tre turni dalla fine la corsa salvezza spagnola è così già chiusa.