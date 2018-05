Deportivo, Seedorf: "Futuro? La mia porta è aperta. Dipende dal club"

Clarence Seedorf, dopo la retrocessione con il Deportivo la Coruna, ha parlato del proprio futuro nel club: "La mia porta è ancora aperta, per quanto riguarda quella del club, dovete chiederlo alla società. Un anno negativo? Se le persone vogliono vivere nella negatività facciano pure, io non condivido questo atteggiamento. A cosa serve? Vi fa sentire meglio? Voglio finire bene la stagione e vincere l'ultima partita in casa, perché il gruppo lo merita. Poi ci sarà tempo di parlare di cosa accadrà in futuro".