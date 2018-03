Deportivo, Seedorf: "Voglio essere un vincente. Nessun regalo all'Atleti"

Il tecnico del Deportivo La Coruna, Clarence Seedorf, ha commentato così il pareggio per 1-1 contro il Las Palmas, in casa all'Estadio Municipal de Riazor: "Nei primissimi minuti eravamo molto tesi, il gol dello svantaggio si poteva evitare ma siamo stati troppo rigidi. Poi ci siamo liberati ma comunque non abbiamo giocato una grande partita, siamo stati poco lucidi. Dipende se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto: non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo ma ci sono ancora 27 punti a disposizione".

L'ex Milan non ha intenzione di mollare: "Sono sempre stato un lottatore nella mia carriera, sono ottimista e voglio avere una carriera da vincitore come allenatore".

Sulla prossima sfida in Liga contro l'Atletico Madrid: "Sappiamo chi andiamo ad affrontare, una grande forza del campionato, ma noi non vogliamo regalare punti a nessuno".