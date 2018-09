Derby County, Lampard fa fuori lo United: "Una serata speciale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Una notte speciale". Frank Lampard, dopo la vittoria contro il Manchester United in Carabao Cup, esulta. "E' stata una gara meravigliosa per il modo in cui abbiamo giocato e per come lo abbiamo fatto. Siamo stati immensi ed è una serata storica per il club", ha detto il tecnico del Derby County.