Derby County, per il dopo Lampard si pensa a Philip Cocu

Il Derby County punta in alto e vuole arrivare ad un altro nome di lusso per sostituire Frank Lampard, in trattativa con il Chelsea. Secondo quanto riportato da Sky Sports, i rams stanno pensando all'ex centrocampista olandese, attuale tecnico del Fenerbahce. In attesa di conferme, il club inglese si sta muovendo preventivamente in vista dei primi impegni stagionali.