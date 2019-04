Derby di Lisbona domani sera, che vale la finale di Taça do Portugal. All'andata vinse il Benfica per 2-1, ora si gioca nella tana dello Sporting, al "José Alvalade". Queste le prime pagine lusitane, che evidenziano le parole del tecnico portoghese più famoso: José Mourinho. A Bola titola con le sue parole: "È la partita della stagione per lo Sporting, non per il Benfica". A proposito di Benfica, non perdere la stracittadina significherebbe anche eguagliare la miglior striscia positiva della squadra, 9 derby di fila senza sconfitte. Questa sera intanto l'altra semifinale: Braga-Porto. All'andata la squadra di Sergio Conçeiçao vinse 3-0.