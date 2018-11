Derby di Manchester, G. Neville: "I tifosi del Liverpool tiferanno United"

© foto di Federico De Luca

Sono ore trepidanti in Inghilterra in attesa del derby di Manchester in programma alle 17.30. Intanto Gary Neville, grande ex United, ospite di Sky Sports ha lanciato una frecciatina ai rivali del Liverpool: "I tifosi del Liverpool sosterranno assolutamente lo United, senza dubbio. Sono alla disperata ricerca di punti da recuperare al Manchester City. Così sarà il Chelsea. C'è il pericolo che il City possa scappare di nuovo e nelle ultime settimane sono arrivati dei segnali in questo senso".