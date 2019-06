Derby di Manchester per Maguire, ma il Leicester spara alto: 100 milioni

© foto di Imago/Image Sport

Novantasei milioni di euro o niente, sarebbe questa la richiesta scioccante del Leicester per lasciar partire Harry Maguire. Come riporta il Daily Express, nonostante l'apertura alla cessione, le Foxes non intendono fare sconti per il cartellino del difensore inglese, obiettivo di mercato di Manchester United e City fin dall'anno scorso. Per Maguire, nell'ultima stagione, si contano 32 presenze con tre reti.