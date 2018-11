Derby di Manchester tra Mou, Pep e... Klopp: la rassegna inglese

"Prendili se ci riesci". E' questo il titolo del Mirror sul derby tra Manchester City e Manchester United. Ovviamente il suggerimento è rivolto a José Mourinho, attardato in classifica rispetto ai cugini, in vetta alla classifica. Il manager portoghese ha predicato calma: "Dobbiamo crescere", mostrando forse anche un po' di paura, come scrive il Daily Express. Anche Jurgen Klopp ha parlato della sfida, schierandosi chiaramente con Mourinho, per questioni di classifica: "Nessuna pietà per il City", scrive in prima pagina Star Sport.