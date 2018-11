Derby di Manchester, Walker prende in giro United e poi cancella tweet

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kyle Walker prende in giro il Manchester United e poi cancella il tweet. Subito dopo la vittoria nel derby, il difensore del Manchester City ha scritto un messaggio sui social: "Il nostro avversario era rosso, abbiamo sentito i buu dei tifosi, siamo avanti 12 punti e come le violette Manchester è blu". Messaggio cancellato pochi minuti dopo. Non che fosse una grande prova poetica, ma non è chiaro perché abbia cancellato un messaggio in fin dei conti non offensivo.