Derby, incidente e stagione finita per capitan Keogh: colpa dell'alcol

Sembrava un normale incidente automobilistico, ma a causarlo era stato qualche bicchiere di troppo. E così, il capitano del Derby County, Richard Keogh ha terminato la sua stagione. Tutto è avvenuto martedì scorso, come sottolinea il club inglese in una nota: "Come società non possiamo perdonare quello che è accaduto martedì. I giocatori erano fuori per una cena programmata insieme allo staff: alcuni di loro, in modo responsabile, sono andati via alle 20. Keogh e un gruppetto, invece, hanno continuato a bere fino a notte fonda. Avrebbero dovuto sapere quando fermarsi e hanno anche ignorato la possibilità di essere accompagnati usando le auto messe a disposizione dal club. A seguito del'incidente, Keogh ha subito un gravissimo infortunio al ginocchio, che gli impedirà di giocare fino al termine della stagione. I giocatori coinvolti saranno soggetti a una rigorosa indagine interna e seguiranno un percorso di riabilitazione".