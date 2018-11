Derby infuocato a Istanbul. Galatasaray-Fenerbahce finisce in rissa

© foto di Image Sport

Un derby infuocato quello andato in scena ieri sera in Turchia fra Galatasaray e Fenerbahçe. Una gara ad alta tensione che ha visto il Gala padrone di casa andare avanti di due reti con Donk e Linnes e poi essere rimontato da Valbuena e Jalison che fissano il risultato sul 2-2 finale. Al triplice fischio la tensione produce una reazione violenta nelle due squadre con Jalison che schiaffeggia Belhanda e scappa via inseguito dagli avversari. Una tensione che produrrà tre espulsioni (lo stesso Jailson, Soldado e Ndiaye) e probabilmente forti sanzioni nei confronti delle due squadre da parte della Federcalcio turca.

Olayların başlangıç anı.. Jailson Belhanda'ya tokat atıyor.. pic.twitter.com/K3yj9tyxIj — Sadece Beşiktaş (@yilmazmmutlu) 2 novembre 2018