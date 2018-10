Deschamps esclude ancora Rabiot: "Ha mancato di rispetto alla Francia"

© foto di Imago/Image Sport

Didier Deschamps, ct della Francia, parla delle convocazioni in vista delle prossime gare contro Islanda, in amichevole, e Germania, in Nations League. "Dembelé sta facendo un grande lavoro con il Barcellona e ha grandi margini di miglioramento. Segna e può fare ancora grandissime cose. Lemar? Gioca in posizioni diverse da dove voglio usarlo io ma all'Atletico ha imparato molti automatismi e il fatto di giocare con Hernandez e Griezmann è un vantaggio. Rabiot fuori? Devi essere responsabile di quelli che fai e dici. Non ha rispettato la maglia della Francia ed è presto per tornare in Nazionale".