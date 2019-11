© foto di Imago/Image Sport

Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha parlato al termine della partita vinta contro la Moldavia per 2-1, gara decisa da un calcio di rigore realizzato da Olivier Giroud. Il tecnico ha voluto difendere la scelta di convocare e schierare il centravanti, che al Chelsea non trova spazio, chiuso da Tammy Abraham. Solo 120 minuti per lui in Premier League: "Olivier è sempre un giocatore importante e decisivo per al squadra, al di là di quello che fa o no. Ha fatto bene in partita e si è allenato bene in settimana. Il gol non è servito per la qualificazione, perché eravamo già qualificati, ma ci consente di arrivare primi nel girone. Ha voluto tirare il rigore che gli ha permesso di aggiungere un altro gol in Nazionale. Nonostante con il Chelsea non giochi molto quando è qui con noi è sempre un giocatore importante e lo è da anni. A volte è andato incontro a periodi in cui ha segnato meno. Ma anche in quei periodi è stato importante per creare varchi e far segnare i compagni di squadra".