Deschamps: "Pogba non può esser contento per il momento allo United"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il ct della Francia Didier Deschamps ha parlato di Paul Pogba. Il centrocampista sta vivendo un momento difficile al Manchester United, scavalcato nelle gerarchie di Mourinho da Scott McTominay: "Succede che un giocatore viva una situazione difficile in un club. Potrebbe essere Paul o altri in momenti diversi. Parlerò con lui. Le motivazioni della sua difficoltà possono essere varie. E certamente non può essere contento per quel che sta vivendo nel club".