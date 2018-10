Deschamps su Henry: "Farà bene al Monaco, si è preparato molto"

© foto di Imago/Image Sport

Didier Deschamps, allenatore della Francia, ha dichiarato a Téléfoot che vede Thierry Henry in grado di fare un ottimo lavoro al Monaco: "Non ho consigli da dargli, so che si è preparato per questo passo da molto tempo e penso che verrà a Monaco per affrontare un progetto molto eccitante con tanto entusiasmo".