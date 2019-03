© foto di Imago/Image Sport

Didier Deschamps, CT della Francia, ha parlato del ritorno di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid: "È un bene per il calcio, ha preso la miglior decisione per sé. Conosce molto bene l'ambiente, Madrid è casa sua. Ripartirà per una nuova sfida, cercherà di finire bene la stagione e di prepararsi al meglio per la prossima".