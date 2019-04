© foto di NewsPix/Image Sport

Gerard Deulofeu, attaccante del Watford, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN: "Il Barcellona è la squadra favorita nell'accoppiamento con il Manchester United. Io sono andato via e non ci penso più. Ora vivo nel presente e lavoro per il mio futuro, il Barça è il passato. Guardiola? E' un allenatore geniale, speciale, per tutto ciò che ha vinto. Il suo segreto è l'aggressività che nessuno vede, solo chi sta nello spogliatoio giorno per gioro. La sua non è fortuna, è lavoro".