DFB-Pokal, i risultati: Hertha ok, il Borussia Dortmund soffre ma passa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prosegue il primo turno di DFB Pokal e anche in questo lunedì c'è qualche big che è scesa in campo. Si tratta del Borussia Dortmund, che dopo i supplementari e tanta sofferenza riesce a battere il Furth, squadra di Zweite Bundesliga, con un 2-1 raggiunto al 121'. In campo anche Hertha e Friburgo, qualificatesi al secondo turno. Di seguito i risultati di oggi.

Braunschweig-Hertha Berlino 1-2

Cottbus Friburgo 1-1 (2-3 d.c.r.)

Paderborn-Ingolstadt 2-1

Furth-Borussia Dortmund 1-2