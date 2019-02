DFB Pokal, passano Augsburg e Lipsia. In campo il Bayern

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono terminate due delle quattro partite in programma valide per la Coppa di Germania. Vittoria dell'Augsburg sul campo del Kiel per 1-0 (a segno Gregoritsch), mentre il Lipsia ha battuto con lo stesso punteggio il Wolfsburg tra le mura amiche, grazie alla rete di Cunha. In corso le sfide tra Herta e Bayern e tra Schalke e Fortuna Dusseldorf.