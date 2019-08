DFB-Pokal, primo turno: Augsburg eliminato, manita dello Schalke

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si torna in campo in Germania per il primo impegno stagionale. Nell’esordio in DFB Pokal ci sono state molte conferme e alcune sorprese: lo Schalke dilaga nel secondo tempo contro il Drochtersen, così come il Bayer Leverkusen che liquida senza problemi l’Aachen. Cade l’Augsburg, sconfitto 2-1 dal Verl. Lunedì si chiude il primo turno, in campo il Bayern Monaco contro il Cottbus.

DFB-Pokal, primo turno

(in grassetto le squadre qualificate)

Aachen-Bayer Leverkusen 1-4

Dassendorf-Dresda 0-3

Drochtersen/Assel-Schalke 04 0-5

Kaiserslautern-Mainz 2-0

Magdeburg-Friburgo 0-1

Nordhausen-Aue 1-4

Verl-Augsburg 2-1

Viktoria Berlino-Bielefeld 0-1

Villingen-Dusseldorf 1-3