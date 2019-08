DFB-Pokal, primo turno: cinquina Hertha, avanti Francoforte e Lipsia

© foto di Imago/Image Sport

Prosegue il primo turno di DFB-Pokal che nel pomeriggio di oggi ha visto altre big in campo. L'Hertha Berlino ha battuto senza problemi Eichstatt vincendo 5-1, va avanti anche il Lipsia che ha avuto la meglio dell'Osnabruck per 3-2. Sotto di due gol ha vinto in rimonta il Francoforte che alla fine ha battuto 5-3 il Mannheim con la tripletta di Ante Rebic. Avanti anche Union Berlin e Darmstadt. Alle 18.30 in campo il Colonia, domani tocca al Bayern sul campo del Cottbus.

DFB-POKAL - Domenica 11 agosto

Eichstatt-Hertha Berlino 1-5

Halberstadt-Union Berlino 0-6

Lubeck-St. Pauli 3-4 dcr

Mannheim-Francoforte 3-5

Oberneuland-Darmstadt 1-6

Osnabruck-RB Lipsia 2-3

Rodinghausen-Paderborn 3-4 dcr

Saarbrucken-Regensburg 3-2

Salmrohr-Kiel 0-6

18.30 Chemnitzer-Amburgo

18.30 Duisburg-Furth

18.30 Wehen-Colonia