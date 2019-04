DFB-Pokal, Werder Brema ultima semifinalista. Schalke fuori

© foto di Imago/Image Sport

Il Werder Brema è l'ultima squadra a strappare il biglietto per le semifinali di DFB-Pokal, la Coppa di Germania. 2-0 per gli anseatici sul campo dello Schalke grazie alle reti di Rashica e Klaassen. Werder che si aggiunge al Bayern Monaco, vincente in serata per 5-4 contro l'Heindenheim, il Lipsia e l'Amburgo, unica rappresentante di Zweite Bundesliga. Il 7 aprile il sorteggio per gli accoppiamenti, mentre la finale si giocherà il 25 maggio all'Olympiastadion di Berlino.