Dg Lille: "Per Pepe conversazioni aperte. Tanti club su Leao"

Il direttore generale del Lille Marc Ingla, intervenuto nel corso della presentazione dei nuovi acquisti dei Dogues, ha fatto il punto sui dossier legati ai due nomi caldi del mercato in uscita della formazione transalpina, quelli di Nicolas Pépé e Rafael Leao, accostati nelle ultime ore anche al Napoli e all'Inter: "Nicolas ha appena finito la Coppa d'Africa, deve riposare un po'. Per il resto, le conversazioni sono aperte. Per quel che riguarda Leao, ci sono molti club interessati ma non posso dire di più, mi dispiace", le parole riportata da fcinternews.it.