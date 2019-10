Di padre in figlio: il curioso record in Premier della famiglia Schmeichel

Di padre in figlio. Record curioso per la famiglia Schmeichel, nella storia della Premier per la più ampia (doppia) vittoria di sempre. Kasper, protagonista ieri nel 9-0 del Leicester sul campo del Southampton, ha eguagliato infatti il record segnato ben 14 anni fa da suo padre Peter e i suoi compagni del Manchester United, vincitori per 9-0 contro l'Ipswich Town nel 1995. Un primato curioso, una questione di famiglia, due vittorie che verranno a lungo ricordate in Inghilterra e non solo.